Минск и Ханой имеют все шансы развить и укрепить двустороннее сотрудничество. Этому поспособствуют предстоящие официальные переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко в графике большого визита в государства Персидского залива и Юго-Восточной Азии.

В Социалистической Республике Беларусь знают далеко не только как надежного партнера из ЕАЭС или по количеству заключенных соглашений. Благодаря отечественным тракторам МТЗ в прошлом столетии удалось возродить сельское хозяйство страны. Белорусская техника и сегодня вызывает интерес у вьетнамских фермеров, ведь бренд - на слуху.

Сборка первых образцов тракторов МТЗ вблизи Хошимина - новый опыт промышленного сотрудничества между странами. Вьетнамским партнерам эта тема интересна. К тому же техника пригодна для применения на полях Вьетнама и проверена временем.

Первые тракторокомплекты

Лицензионное соглашение о создании сборочного производства было подписано в сентябре 2025 года. Спустя время были поставлены первые тракторокомплекты и обучен персонал. Дело за малым - поставить производство на поток, сборочная линия уже готова к работе. Ожидается, что здесь смогут собирать до полутысячи тракторов в год. Сейчас стоит задача сделать себестоимость максимально конкурентноспособной.

Хоанг Зянг, руководитель отдела маркетинга компании-партнера:

"Некоторые бренды из Индии или Китая выходят на вьетнамский рынок. Конкуренция очень высока. Если ввести в работу сборочную линию, это снизит себестоимость. Мы проводили исследования и по оценке населения, качество МТЗ обладает высокой стабильностью, долговечность очень подходит для сельскохозяйственного производства. Тракторы МТЗ популярны в Юго-Восточных регионах, в Центральном нагорье, в некоторых провинциях на севере Вьетнама".

Белорусская техника во Вьетнаме

За всю историю сотрудничества было поставлено около 15 тыс. тракторов. В провинции Тэйнинь среди пальм и кокосов "белорусы" в полях работают не один десяток лет.

На купюре номиналом в 200 донгов, которой уже нет в обращении, изображен легендарный МТЗ-50. Работая в полях, тракторы этой модели буквально спасли страну после разрушительной войны и помогали восстанавливать сельское хозяйство.

Сегодня на ежедневной мирной работе уже более современные модели. Фермер Хоанг Ань использует технику МТЗ сам и помогает коллегам в округе. 20 летний опыт работы в поле не обманет.

Хоанг Ань, фермер:

"Я уже долгое время использую белорусскую технику. Ваши тракторы очень устойчивы, хорошо работают длительное время. Когда есть необходимость ремонта или замены запчастей, это не проблема. Если будет их производство во Вьетнаме, думаю, больше наших фермеров будет покупать эти тракторы".

Проверено поколениями

В полях встретили на ходу новенький "белорус" из опытной партии, собранной во Вьетнаме. Помимо стандартной комплектации, в подарок и символический ключ. В семье Нгуен Дык Хи техника МТЗ в рекламе не нуждается.

Нгуен Дык Хи, фермер:

"Когда пришло мое время выходить в поле и управлять семейным бизнесом, я решил купить трактор МТЗ-892.2. В нашей семье всегда любили белорусские трактора за качество и легкое обслуживание. Он может выполнять разные задачи: пахать землю, помогать собирать урожай".

Интерес к новой технике уже есть и у подрастающего поколения, Нгуен Дык Хи проводит краткий ликбез для ребят с соседних фермерских хозяйств.

Местные аграрии говорят, что было бы не плохо помимо тракторов и больше дополнительного оборудования для помощи фермерам. Вьетнамские партнеры МТЗ рассуждают о перспективах полноценного запуска сборочной линии. Локализация позволит выходить на рынки третьих стран региона, в спросе можно быть уверенными.