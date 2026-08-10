Белорусские ученые вывели новый сорт озимой ржи - "Ризона"

Ученые Беларуси вывели озимую рожь "Ризона", приспособленную к разным почвам и погодным условиям. Сорт прошел испытания и показал хорошие результаты - теперь он внесен в реестр.

Рожь для Беларуси - особая культура. Из нее выпекают хлеб, производят спирт и готовят корма для животных. Каждый сезон для растения - своеобразная проверка на прочность: болезни, сильные дожди, ветер и засуха могут заметно снизить урожай. Чтобы рожь легче переносила капризы природы, наши ученые создали новый сорт - "Ризона".

Создание нового сорта - долгий и многоэтапный процесс. "Ризону" ученые выводили более 10 лет. Сначала подобрали родительские формы и скрестили их между собой. Затем отобрали подходящие растения по хозяйственно полезным признакам.

Станислав Гордей, ведущий научный сотрудник отдела зерновых колосовых культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию:

"Мы из данной комбинации выбрали лучшую форму. Дальше ее уже размножали. И передавали на государственное сортоиспытание. И этот сорт показал довольно-таки значительное превышение по урожайности над контрольным сортом".

В результате появился сорт, обладающий рядом преимуществ. "Ризона" устойчива к таким заболеваниям, как снежная плесень, мучнистая роса и спорынья. Каждый колос имеет практически 100-процентную озерненность. А прочный стебель снижает риск полегания растения.

"Потенциальная урожайность сорта "Ризона" составляет до 107 ц/га. Это очень хороший показатель, - отметила научный сотрудник отдела зерновых и колосовых культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию Виктория Чугаева. - Сорт "Ризона" демонстрирует устойчивость к предуборочному прорастанию, то есть это зерно не будет прорастать прямо в колосе на корне".

И это далеко не единственные достоинства нового сорта. "Ризона" отличается и хорошими хлебопекарными свойствами. "Число падения составляет 290 секунд. Хочу пояснить, что мука первого класса соответствует 210 секундам. То есть мука получается отличная из этого сорта, соответственно хлеб и хлебобулочные изделия тоже", - обозначил Станислав Гордей.

"Ризона" уже получила официальную прописку в государственном реестре. Это означает, что аграрии смогут официально использовать его в севообороте и рассчитывать на стабильную продуктивность даже в условиях дефицита влаги и на песчаных грунтах.