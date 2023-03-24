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Белорусские аграрии дали старт посевной кампании
Строгое соблюдение агрономических технологий и высокопродуктивные сорта. Белорусские аграрии приступили к севу ранних яровых культур. Погодные условия позволили хозяйствам вывести технику на поля в полном составе. Первыми сеют травянистые растения на зеленую массу и ячмень. На очереди - овес и тритикале.
В сельхозпредприятиях Вороновского района достаточный запас семенного материала. Хозяйства полностью обеспечены топливом и удобрениями. Ранние яровые культуры здесь планируют посеять до начала апреля.
Денис Груздис, директор КСУП "Дотишки":
Техника отремонтирована на 100 %, пройден техосмотр. Все идет в обычном режиме. Планируем ранние яровые закончить к первому апрелю. Начать сразу сахарную свеклу - закончить уже 10-12 апреля. И до 9 мая планируем полностью закрыть весенние полевые работы.
Параллельно посевной компании аграрии проводят подкормку рапса и озимых зерновых культур азотными удобрениями. На поля вносят удобрения.
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