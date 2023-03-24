Белорусские аграрии дали старт посевной кампании

В сельхозпредприятиях Вороновского района достаточный запас семенного материала. Хозяйства полностью обеспечены топливом и удобрениями. Ранние яровые культуры здесь планируют посеять до начала апреля.



Денис Груздис, директор КСУП "Дотишки":

Техника отремонтирована на 100 %, пройден техосмотр. Все идет в обычном режиме. Планируем ранние яровые закончить к первому апрелю. Начать сразу сахарную свеклу - закончить уже 10-12 апреля. И до 9 мая планируем полностью закрыть весенние полевые работы.