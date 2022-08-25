Белорусские аграрии и погода в этом году - отличная команда, показавшая высокий результат

Горячие новости с полей. Для аграриев установившаяся жара - отнюдь не повод прохлаждаться. Наоборот, стимул четко держать темп и вести счет каждому уборочному дню, каждому обмолоченному колосу. От тех, кто в полях, их выдержки, трудолюбия и целеустремленности зависит продовольственная безопасность страны.

На сегодняшний день белорусские аграрии достойно преодолели еще один серьезный рубеж. В каравае - более 7 миллионов тонн зерна. Окончание массовой уборки колосовых близко, на подходе кукуруза, гречиха и просо. В большинстве регионов культуры доспевают, однако на юге страны отдельные хозяйства уже приступили к следующему этапу жатвы. О ходе уборочной-2022 - репортаж Николая Скинтияна.

Общий стаж - более 30 лет. Среди пенчинских хлеборобов Александр Филипенко один из самых опытных. В тысячниках уже третий сезон подряд. Для агрария, говорит, важна погода, и она в этом году не подвела. Да и в целом уборка складывается как никогда удачно.

"Техника новая, третий сезон, нормально, не подводит. Осталась мелочевка, к завершению идем", - с уверенностью заявляет тракторист-машинист ОАО "Экспериментальной базы "Пенчин".

Сроки завершения работ - максимум несколько дней. Зерновые в хозяйстве "Пенчин" практически убраны. Дел впереди много, работают оперативно, в поле все 6 экипажей. Под колосовые в этом году выделено почти 2,5 тысячи гектаров. Урожайность - на уровне.





Виктор Сивак, директор ОАО "Экспериментальной базы "Пенчин" рассказывает, что в настоящее время госзаказ уже выполнен на 100 %, даже немножко больше, только остались гречка и просо. "Мы идем согласно нашим планам, техника в основном не подводит, все хорошо, бывают мелкие поломки, горюче-смазочными материалами и запчастями обеспечены", - с уверенностью говорит директор.

А еще - строгое соблюдение технологий. Здесь понимают - это залог успешной жатвы. Сегодня от грамотной работы людей в поле зависит продовольственная безопасность страны", - подчеркивает директор.

Поэтому глава государства не раз говорит: "Убрать все до последнего зернышка и вовремя. Тогда будем с хлебом".





Если мы говорим об 11 миллионах зерновых, это не только колосовые зерновые. Это основа - 8,200. Плюс еще рапс, кукуруза, просо, гречиха - это тоже зерновые. Вот мы на 11 миллионов, если все сложится хорошо, выйдем. Я говорил, что мы в течение двух лет выйдем, а у нас получится в этом году. Это не значит, что в будущем году мы рванем дальше, зависит от погоды во многом. Александр Лукашенко, Президент Беларуси





Сейчас аграрии работают нон-стоп. Сев озимых - без отрыва от жатвы. Сначала культивация почвы, затем - внесение семян, все строго по технологии. В планах посеять сурепицу на корм буренкам, пшеницу, ячмень, рожь, тритикале. И, конечно же, рапс - с культурой в хозяйстве "Пенчин" работают не первый год.

Более половины озимого рапса в хозяйстве уже засеяно. Запланированная площадь - 600 гектаров. К слову, ставки на культуру большие - с каждым сезоном угодья под рапс расширяются.

Поспевает уже и клевер - альтернатива импортной люцерне. "Пенчин" отвел под культуру примерно 80 гектаров - существенная экономия средств без ущерба качеству кормов. Ждут своего часа кукуруза, гречиха и просо.

Сергей Шевчук, главный агроном ОАО "Экспериментальная база "Пенчин": Просо созревшее, красивое. Госзаказ у нас на сегодня составляет 50 тонн, но, глядя на урожай, понятно, что он будет больше, плюс произведем немножко семян. Поэтому, что касается просяных каш, в стране они будут. Александр Лукашенко, Президент Беларуси





На юге страны в отдельных районах гречиху уже обмолачивают. У сельхозпредприятия "Видомлянское" - самое большое гречишное поле в Беларуси, целых 160 гектаров! Времени на уборку экстремально мало. Если передержать - культуру высушит палящее солнце.

У нас 240 гектаров гречки. Мы не боимся ее сеять, не первый год ей занимаемся. Было принято решение в прошлом году нашим правительством и Министерством сельского хозяйства, которое его инициировало, и мы на сегодня ценой на гречиху довольны. Мы думаем, если так будет и дальше, то еще больше расширим площади. Михаил Страпко, директор ОАО "Видомлянское"





Госзаказ - 180 тонн гречихи - отправят на Брестский комбинат хлебопродуктов. А уже в ближайшие дни в "Видомлянском" начнут собирать просо и кукурузу. По словам специалистов, в сфере сельского хозяйства нужно уметь быть гибкими. И не делать ставку только на одну культуру.

Александр Русецкий, замдиректора по растениеводству ОАО "Видомлянское": Мы занимаемся и гречкой, и просом, и многолетними травами, и кукурузой. Если засуха пробила какую-то культуру, я на ней получил меньшую рентабельность или убыток, то на другой я всегда отыграю. У нас производство из года в год рентабельно. Такие культуры, как гречка, просо, кукуруза на семена - там доходит до 60 - 70 % рентабельность. Михаил Страпко, директор ОАО "Видомлянское"



