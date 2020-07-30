Белорусские аграрии намолотили более 2 миллионов 100 тысяч тонн зерна

По-прежнему лидирует Гомельская область, за ней с отставанием в несколько пунктов идет Брестский регион. На юге отметка убранной площади приближается к половине. Средняя урожайность по всей стране на сегодня выше, чем на аналогичную дату прошлого года - больше 38 центнеров с гектара.





