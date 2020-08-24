Белорусские аграрии намолотили более 7,5 миллиона тонн зерна

По стране осталось убрать менее 10 % площадей. В лидерах по намолоту традиционно Минская область. Здесь хлеборобы приближаются к 2 миллионам тонн. Следом Гродненский регион. Замыкает тройку лидеров Брестчина. Активно идет жатва и в самом северном регионе. В Витебской области на счету аграриев уже 911 тысяч тонн. Средняя урожайность по стране 37,3 центнера с гектара. Это выше, чем в прошлом году.