3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Белорусские аграрии намолотили более 7,5 миллиона тонн зерна
По стране осталось убрать менее 10 % площадей. В лидерах по намолоту традиционно Минская область. Здесь хлеборобы приближаются к 2 миллионам тонн. Следом Гродненский регион. Замыкает тройку лидеров Брестчина. Активно идет жатва и в самом северном регионе. В Витебской области на счету аграриев уже 911 тысяч тонн. Средняя урожайность по стране 37,3 центнера с гектара. Это выше, чем в прошлом году.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Подробности изъятия 225 кг психотропов - в фильме "Наркотрафик через Беларусь: спецоперация"
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело