ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Белорусские аграрии намолотили уже 6 млн 445 тыс. тонн зерна - где уборочная уже завершена?

Аграриям осталось убрать менее четверти площадей зерновых. При этом Брестская область уже завершила массовую жатву. Минский регион обогнал юг страны. При убранных 82 % площадей1 миллион 640 тысяч тонн зерна. Гродненскаяобласть также в претендентах на лидерство.

Средняя урожайность по стране - 37,4 центнера с гектара.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все