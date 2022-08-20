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Белорусские аграрии намолотили уже 6 млн 445 тыс. тонн зерна - где уборочная уже завершена?
Аграриям осталось убрать менее четверти площадей зерновых. При этом Брестская область уже завершила массовую жатву. Минский регион обогнал юг страны. При убранных 82 % площадей1 миллион 640 тысяч тонн зерна. Гродненскаяобласть также в претендентах на лидерство.
Средняя урожайность по стране - 37,4 центнера с гектара.
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