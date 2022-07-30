Белорусские аграрии обновили автопарк сельскохозяйственной техники

В проекте "Вопрос номер один" заместитель премьер-министра Беларуси Леонид Заяц рассказал, что только в этом году обновлены 1 592 единицы техники: 238 зерноуборочных комбайнов, 70 кормоуборочных, остальное - трактора и прицепная сельскохозяйственная техника.

На сегодняшний день 99 % комбайнов технически готовы. Остальные будут по возможности ремонтировать. К слову, зарубежную технику не покупают, т. к. отечественные предприятия машиностроения полностью покрывают потребности.

"Очень правильный был сделан вывод и правильные были тактические действия нашего государства на то, чтобы развивать отечественное машиностроение", - подчеркнул премьер-министр.