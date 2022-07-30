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Белорусские аграрии обновили автопарк сельскохозяйственной техники
В проекте "Вопрос номер один" заместитель премьер-министра Беларуси Леонид Заяц рассказал, что только в этом году обновлены 1 592 единицы техники: 238 зерноуборочных комбайнов, 70 кормоуборочных, остальное - трактора и прицепная сельскохозяйственная техника.
На сегодняшний день 99 % комбайнов технически готовы. Остальные будут по возможности ремонтировать. К слову, зарубежную технику не покупают, т. к. отечественные предприятия машиностроения полностью покрывают потребности.
"Очень правильный был сделан вывод и правильные были тактические действия нашего государства на то, чтобы развивать отечественное машиностроение", - подчеркнул премьер-министр.
Интервью с заместителем премьер-министра Беларуси Леонидом Зайцем в проекте "Вопрос номер один" смотрите на YouTube-канале Агентства теленовостей.
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