Лидер уборочной - Минская область. Здесь собран миллион 54 тысячи тонн. По темпам первый - Брестский регион. Неубранными здесь остаются немногим более 10 % площадей. Почти 800 тысяч тонн нового урожая намолочено аграриями Гродненской области. Здесь самая высокая урожайность. Гомельский регион собрал 408 тысяч тонн хлеба. Почти половина площадей убрана в Витебской и Могилевской областях. Средняя урожайность по стране на сегодня - 27,5 центнера с гектара.