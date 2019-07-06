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Аграрии планируют заработать около 2 миллионов долларов в год на экспорте племенного скота
Белорусские аграрии планируют заработать около 2 миллионов долларов в год на экспорте племенного скота. Наши мясные породы хорошо известны в России, Грузии, Казахстане и даже во Вьетнаме. Об этом в эксклюзивном интервью "Главному эфиру" рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло. Высококачественную мраморную говядину хорошо знают и в Китае.
А что белорусы знают о мраморной говядине? Готовы ли платить за мясо премиум-класса? И где найти на прилавках отечественного ангуса? Все ответы завтра в "Главном эфире". Чем еще запомнится уходящая неделя? Смотрите в воскресенье в 9 вечера.
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