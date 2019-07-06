Белорусские аграрии планируют заработать около 2 миллионов долларов в год на экспорте племенного скота. Наши мясные породы хорошо известны в России, Грузии, Казахстане и даже во Вьетнаме. Об этом в эксклюзивном интервью "Главному эфиру" рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло. Высококачественную мраморную говядину хорошо знают и в Китае.