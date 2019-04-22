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Белорусские аграрии планируют завершить посевную кампанию до 15 мая

План по севу яровых зерновых по стране выполнен. Всего 1-2 процента площадей осталось освоить Витебской и Гродненской областям. Активно идет работа по севу льна, свеклы, кукурузы и картофеля.

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