Белорусские аграрии преодолели трехмиллионный рубеж

Зерновые и зернобобовые культуры убраны более чем на трети площадей. По темпам лидирует Гомельская область - там освоено 55% территорий. По намолоту - Брестская, на ее счету 774 тысячи тонн хлеба. Средняя урожайность по стране - 38,4 центнера с гектара. И этот показатель выше прошлогоднего.



Несмотря на то, что конец июля выдался дождливым, в начале августа резко похолодало, аграрии подстраиваются под климатические условия так, чтобы выжать из полей максимум. На помощь приходят современная энергонасыщенная техника и новые подходы к хранению урожая зерна и сенажа.



Параллельно с уборкой зерновых идет заготовка кормов для скота. В Минской области многие хозяйства приступили уже к третьему укосу трав за сезон.



