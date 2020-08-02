3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Белорусские аграрии преодолели трехмиллионный рубеж
Зерновые и зернобобовые культуры убраны более чем на трети площадей. По темпам лидирует Гомельская область - там освоено 55% территорий. По намолоту - Брестская, на ее счету 774 тысячи тонн хлеба. Средняя урожайность по стране - 38,4 центнера с гектара. И этот показатель выше прошлогоднего.
Несмотря на то, что конец июля выдался дождливым, в начале августа резко похолодало, аграрии подстраиваются под климатические условия так, чтобы выжать из полей максимум. На помощь приходят современная энергонасыщенная техника и новые подходы к хранению урожая зерна и сенажа.
Параллельно с уборкой зерновых идет заготовка кормов для скота. В Минской области многие хозяйства приступили уже к третьему укосу трав за сезон.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
БелЖД запустила электропоезд бизнес-класса по маршруту Мозырь - Калинковичи - Минск
Как избежать военных конфликтов, рассказали эксперты на конференции по евразийской безопасности
В Минск прибыли мощи преподобных Евфросинии Полоцкой и Евфросинии Московской
Обсуждение смыслов и результатов масштабного форума по безопасности - в "Клубе редакторов"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов