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Белорусские аграрии приближаются к намолоту в 2 миллиона тонн зерна

Убрана пятая часть площадей. Средняя урожайность по стране 37,8 центнера с гектара. В лидерах по темпам Гомельская и Брестская области. По урожайности – Гродненская, там с гектара собирают 50 центнеров. Практически началась массовая жатва в самом северном регионе страны - Витебском.


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