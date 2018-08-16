Белорусские аграрии приближаются к пятимиллионному рубежу по намолоту зерна

Осталось всего 10 процентов площадей. На сегодня вес каравая 4 миллиона 869 тысяч тонн зерна. Самый высокий намолот у столичного региона - миллион 264 тысячи тонн. Самая быстрая - Брестская область - массовую уборку практически завершила. На ее счету 918 тысяч тонн. Вместе с Гродненским регионом у них и традиционно лучший показатель по урожайности - в среднем с гектара здесь собирают 29 центнеров. У Витебской и Могилевской областей - более 600 тысяч тонн хлеба.