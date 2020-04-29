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Белорусские аграрии приступили к массовой посадке картофеля
Соблюдение агрономических технологий - залог хорошего урожая
Механизатор Геннадий Друть на посадке картофеля только первый сезон. Сегодня, признается, одних навыков вождения трактора недостаточно. Все процессы автоматизированы, а за правильностью залегания клубней в почву следит компьютер. Поэтому прежде чем сесть за руль, пришлось даже изучить азы программирования.
Овощехранилища для круглогодичной реализации картофеля
Картофель для фермерского хозяйства - продукт стратегический. Вторым хлебом здесь готовы обеспечить весь Мостовский район, прорабатываются и варианты поставки на экспорт. Правда, чтобы остаться в плюсе, продавать необходимо и в зимний период. Чтобы выращивать картофель сегодня, необходимо иметь собственное овощехранилище. В фермерском хозяйстве оно есть. Здесь в специальном микроклимате круглый год можно хранить более 5 тысяч тонн овощей.
Переработка картофеля - дополнительная прибыль
Поставить картофель потребителю фермер готов по первому требованию. От заявки до отгрузки проходит всего несколько часов. На месте продукт расфасовывают. А чтобы получить гарантированную прибыль, организовали небольшой цех по переработке.
Марина Воронецкая, начальник цеха фермерского хозяйства:
"Мы производим картофель гарнирный, это отварной, сразу для употребления готов, стерилизованный. Есть также полуфабрикаты картофельные для драников. Это уже готовый полуфабрикат, только на сковороду и жарить. Мы еще занимаемся очищенным картофелем, вот по 5 килограммов. Больше это берут общепиты, берут школы".
Завершить
в фермерском хозяйстве планируют в ближайшие две недели. Говорят, сроки для этой культуры оптимальные. А благодаря ранним сортам приготовить блюда из нового урожая можно будет уже в конце июня.
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