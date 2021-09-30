Белорусские аграрии приступили к массовой заготовке сахарной свеклы

Массовая уборка сахарной свеклы. Лидеры по урожайности и темпам заготовки традиционно гродненские аграрии. Здесь собирают по 600 центнеров с гектара. А в отдельных хозяйствах показатель доходит до тысячи центнеров. Параллельно с заготовкой идет отгрузка корнеплодов на перерабатывающие предприятия.

Чтобы исключить автомобильные очереди, каждому сельхозпредприятию доведен свой суточный план сдачи свеклы. И уже ведется производство сахара из нового урожая. Особенности уборочной кампании в репортаже Юрия Карнеловича.

Для СПК имени Сенько сахарная свекла - культура стратегическая, а потому и отношение к ее возделыванию особое. Подбирают только плодородные земли, строго соблюдают севооборот, применяют современные технологии. Отсюда и результат - стабильно высокая урожайность на протяжении последних десяти лет.

Сорта-гибриды, которые применяются в хозяйстве на всей площади, а площадь 550 гектаров, нами оцениваются заранее. На опытных участках мы определяем наиболее продуктивные. Благодаря этому мы сегодня имеем эту тысячу центнеров, которая реально нас радует. Дмитрий Брукиш, первый зампредседателя СПК имени И. П. Сенько

Задача - быстро и без потерь собрать сладкий корнеплод

Собирать по сто тонн сладкого корнеплода с гектара - задача не из легких. За штурвалами комбайнов только опытные механизаторы. Для Петра Свистунова, к примеру, нынешняя кампания уже девятая по счету. Рабочий день с восьми утра и до восьми вечера. Добавляет хлопот и погода.

Скорость меньше, тяжело, глубоко, лужи объезжаю. Где-то оставляем, где-то довозим. Этот год мокрый, есть свои особенности. Но в графики укладываемся, копаю 800 тонн в день. Петр Свистунов, механизатор СПК имени И. П. Сенько

Чтобы не сбавлять темп уборки, комбайны сахарную свеклу складируют прямо на полях. Здесь же работает и погрузочная техника. Дежурят аварийные бригады.

После проливных дождей процесс вывоза свеклы с полей достаточно проблематичен. Каждый загруженный грузовик сопровождает энергонасыщенный трактор.

Одновременно с уборкой ведется и переработка сахарной свеклы

Практически весь урожай сладкого корнеплода из Гродненской области перерабатывают в Скиделе. Для каждого хозяйства здесь разработали индивидуальный график приемки, это позволило полностью избавиться от автомобильных очередей на разгрузку. Чтобы сократить потери при хранении сырья, одновременно с приемкой запустили производство сахара. В день перерабатывают более 8 тысяч тонн свеклы.

Полная заготовка, в планах это 1 миллион 100 тысяч тонн. На сегодняшний день сахаристость 15,5 %. Имеются уже хозяйства, которые превзошли базисную сахаристость - 16,01 %. Виктор Дунай, заместитель гендиректора Скидельского сахарного комбината

Убрать сахарную свеклу планируют до середины ноября