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Белорусские аграрии приступили к массовой заготовке сахарной свеклы
Массовая уборка сахарной свеклы. Лидеры по урожайности и темпам заготовки традиционно гродненские аграрии. Здесь собирают по 600 центнеров с гектара. А в отдельных хозяйствах показатель доходит до тысячи центнеров. Параллельно с заготовкой идет отгрузка корнеплодов на перерабатывающие предприятия.
Чтобы исключить автомобильные очереди, каждому сельхозпредприятию доведен свой суточный план сдачи свеклы. И уже ведется производство сахара из нового урожая. Особенности уборочной кампании в репортаже Юрия Карнеловича.
Для СПК имени Сенько сахарная свекла - культура стратегическая, а потому и отношение к ее возделыванию особое. Подбирают только плодородные земли, строго соблюдают севооборот, применяют современные технологии. Отсюда и результат - стабильно высокая урожайность на протяжении последних десяти лет.
Сорта-гибриды, которые применяются в хозяйстве на всей площади, а площадь 550 гектаров, нами оцениваются заранее. На опытных участках мы определяем наиболее продуктивные. Благодаря этому мы сегодня имеем эту тысячу центнеров, которая реально нас радует.
Задача - быстро и без потерь собрать сладкий корнеплод
Собирать по сто тонн сладкого корнеплода с гектара - задача не из легких. За штурвалами комбайнов только опытные механизаторы. Для Петра Свистунова, к примеру, нынешняя кампания уже девятая по счету. Рабочий день с восьми утра и до восьми вечера. Добавляет хлопот и погода.
Скорость меньше, тяжело, глубоко, лужи объезжаю. Где-то оставляем, где-то довозим. Этот год мокрый, есть свои особенности. Но в графики укладываемся, копаю 800 тонн в день.
Чтобы не сбавлять темп уборки, комбайны сахарную свеклу складируют прямо на полях. Здесь же работает и погрузочная техника. Дежурят аварийные бригады.
После проливных дождей процесс вывоза свеклы с полей достаточно проблематичен. Каждый загруженный грузовик сопровождает энергонасыщенный трактор.
Одновременно с уборкой ведется и переработка сахарной свеклы
Практически весь урожай сладкого корнеплода из Гродненской области перерабатывают в Скиделе. Для каждого хозяйства здесь разработали индивидуальный график приемки, это позволило полностью избавиться от автомобильных очередей на разгрузку. Чтобы сократить потери при хранении сырья, одновременно с приемкой запустили производство сахара. В день перерабатывают более 8 тысяч тонн свеклы.
Полная заготовка, в планах это 1 миллион 100 тысяч тонн. На сегодняшний день сахаристость 15,5 %. Имеются уже хозяйства, которые превзошли базисную сахаристость - 16,01 %.
Убрать сахарную свеклу планируют до середины ноября
Уборку сахарной свеклы с полей аграрии планируют завершить до середины ноября. Задача выполнимая, все хозяйства обеспечены необходимой техникой и топливом.
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