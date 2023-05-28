Белорусские аграрии приступили к первому укосу трав

Аграрии Беларуси заготавливают зеленые корма. В первый укос убирают люцерну и клевер, они богаты белком и микроэлементами. Травы с полей закладывают в силосные траншеи, добавляют консерванты и через месяц питание для животных готово.



Как качество заготовки зеленых кормов влияет на качество молока - в репортаже Юрия Карнеловича. Энергонасыщенный трактор, широкозахватная косилка и максимально допустимая скорость. Первый укос трав для аграриев - период не менее ответственный, чем посевная. Собрать зеленую массу нужно в оптимальные сроки. Раньше всех созревает люцерна, на ее уборку направлена вся техника в хозяйстве.

Заготовка кормов - строго по технологии

Технология заготовки люцерны достаточно трудоемкая. Сначала траву скашивают, затем сутки подвяливают. И только потом при помощи комбайна убирают с полей. Одновременно с уборкой в зеленую массу добавляют консервант.



В хозяйстве "Погородно" травы семейства бобовых - главная составляющая зеленого корма. Они требуют к себе особого внимания. Уборку нужно начинать строго в определенный вегетационный период.



Главный агроном Сергей Можейко досконально изучил всю технологию заготовки зеленых кормов. Оптимально подобранная травянистая культура в итоге делает успешной всю отрасль животноводства.



Сергей Можейко, главный агроном экспериментальной базы "Погородно":

В нашем хозяйстве под первый укос отведено 2100 гектаров. В основном это процентов 80 бобовые культуры (клевер, люцерна преобладает в большей степени) и бобово- злаковые смеси. Первый укос планируем завершить за 14-15 дней.

Убрать зеленую массу с поля - это половина дела. Главное корм сохранить. Сенажные траншеи - технология, хорошо себя зарекомендовавшая. Но и здесь должен быть строгий научный подход.

Сохранность зеленого корма - задача уже агронома по кормопроизводству. Алексей Понасенков каждый час замеряет температуру сенажа в траншее. Допустить перегрева нельзя, нарушится процесс ферментации.

Качественный корм - залог высоких надоев



Примерно через месяц сенаж включают в рацион буренок. В итоге в хозяйстве ежегодно плюсуют по производству молока.

