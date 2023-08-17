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Белорусские аграрии собрали более 6 млн тонн зерна и рапса

Более 6 млн тонн зерна и рапса собрали белорусские аграрии.

Параллельно с жатвой силы брошены на закладку основы будущего урожая. На полях идет активный сев озимого рапса. Культура прибыльная при правильном возделывании и соблюдении сроков. На севере Беларуси уже засеяли более половины из 60 тыс. отведенных гектаров. Ставка сделана на устойчивые к капризам природы сорта.

Поля запаханы были заранее. Сеялки ведут сев, и сразу же мы вносим почвенные гербициды. На хороших землях, если достаточно увлажнения и всю технологию соблюсти, 35-40 ц/га можно получить.
Алексей Плосконос, агроном-семеновод ОАО "Кушлики"

Аграрии севера страны также приступили к уборке картофеля ранних сортов. Самые большие поля - в Толочинском районе.

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