Белорусские аграрии собрали более 6 млн тонн зерна и рапса

Поля запаханы были заранее. Сеялки ведут сев, и сразу же мы вносим почвенные гербициды. На хороших землях, если достаточно увлажнения и всю технологию соблюсти, 35-40 ц/га можно получить.

Алексей Плосконос, агроном-семеновод ОАО "Кушлики"