Белорусские аграрии убирают кукурузу на семена и делают ставку на отечественные сорта

Белорусские аграрии отмечают высокую урожайность кукурузы. Показатели выше прошлогодних. Хозяйства страны намолотили на зерно почти 90 тысяч тонн кукурузы. Особое внимание - уборке початков на семена. В этом сезоне сельхозпредприятия делают ставку на отечественные сорта культуры - растения белорусской селекции доказывают свою жизнеспособность и перспективность. Подробности у Николая Скинтияна.

Под семена - больше четырех тысяч гектаров кукурузных полей. Экспериментальная база "Криничная" перерабатывает сырье из семи районов области. Для посевного материала нужна гибридная кукуруза. В ней, говорит Владимир Сидоров, заложено все необходимое для будущего урожая.

Гибридные сорта - залог качества

Применение гибридов, в частности кукурузы, обуславливает силу жизненного роста в первые годы жизни. То есть мы убрали, первый год посеяли, получили всплеск урожайности, эта урожайность нам нужна - как в зеленой массе, так и в зерне Владимир Сидоров, главный агроном экспериментальной базы "Криничная"

Урожаем аграрии довольны - помогла погода, а еще соблюдение технологий, которые совершенствуются из года в год.

Урожайность выше прошлогодней - не только в Криничной, но и по всей сырьевой зоне хозяйства. Доля отечественных сортов увеличилась - для местного кукурузокалибровочного завода это главный рабочий материал.

Курс на импортозамещение

Ситуация в мире как повод усилить импортозамещение. Раньше доля белорусских гибридов здесь едва превышала половину, сейчас поля на 80 процентов заняты нашими сортами. На кукурузокалибровочный участок хозяйства поступает до 500 тонн початков ежедневно.

Лабораторный контроль - на всех этапах производства

Сортировка, сушка и лущение, наконец, калибровка - разделение семян по форме, размерам и не только, параметров много. Лаборатория - важнейшее подразделение завода, без него производство семян представить невозможно.

Одна из главных задач - определить всхожесть семян. Процесс деликатный и требует времени. Без лабораторного контроля не обходится ни один этап производства.

Мы проверяем початки, каждую машину, девчата смотрят сорность в лаборатории, влажность, каждую машину расписывают, в компьютер вносим информацию Ольга Михновец, начальник производственной лаборатории экспериментальной базы "Криничная"

До начала реализации семян примерно месяц. Цель - обеспечить внутренний рынок. Экспериментальная база поставляет посевной материал по всей стране, свой регион снабжает на 100 процентов.

В этом году мы ожидаем поступления початков в пределах 25 тысяч тонн, что позволит получить примерно 10 тысяч тонн семян. Это будет примерно на 10-15 процентов выше уровня прошлого года. Николай Рубаха, директор экспериментальной базы "Криничная"

Кукуруза для хозяйства - культура стратегическая. Приносит более половины общей выручки. К слову, уже убрано более 40 процентов всей сырьевой зоны.