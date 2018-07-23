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Белорусские аграрии уверенно приближаются к первому миллиону тонн зерна

Несмотря на дожди, уборочная идет и аграрии уверенно приближаются к первому миллиону тонн зерна. На сегодня по стране собрано 857 тысяч тонн хлеба. В лидерах - Брестская область. В регионе уже появился первый экипаж-тысячник. Семья Валерия и Татьяны Кухта накануне получили грамоту и премии за личное достижение. Активно включились в уборку Гродненская и Гомельская область. А вот в остальных регионах массовая жатва пока не началась.

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