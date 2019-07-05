Белорусские аграрии в этом году планируют собрать 7 600 000 тонн зерна, сообщили сегодня в Минсельхозпроде. Из-за засухи и ливней со шквалистым ветром в стране пострадало зерновых и посевов на площади почти в 300 гектаров. В хозяйствах принимают все меры, чтобы ситуация не ухудшилась и потери не сказались на урожае. На сегодня пересеяно около 20 000 гектаров. Поврежденные посевы убраны на сенаж. Его заготовлено уже более двухсот тысяч тонн.