Белорусские аграрии завершили массовую уборочную зерновых

Всего по стране намолочено почти 5 миллионов 200 тысяч тонн, что почти на два миллиона тонн ниже прошлогодних показателей. Впрочем, специалисты уверены - несмотря на то, что нынешняя кампания проходила в сложных погодных условиях, это никак не скажется на продовольственной безопасности страны. Отметим, средняя урожайность составила 26,4 центнеров с гектара. Сейчас аграрии приступили к уборке гречихи и проса.