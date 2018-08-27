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Белорусские аграрии завершили массовую уборочную зерновых

Всего по стране намолочено почти 5 миллионов 200 тысяч тонн, что почти на два миллиона тонн ниже прошлогодних показателей. Впрочем, специалисты уверены - несмотря на то, что нынешняя кампания проходила в сложных погодных условиях, это никак не скажется на продовольственной безопасности страны. Отметим, средняя урожайность составила 26,4 центнеров с гектара. Сейчас аграрии приступили к уборке гречихи и проса.

Завершить уборку этих культур планируют до 20-ых чисел сентября.

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