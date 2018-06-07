Белорусские автобусы будут перевозить болельщиков чемпионата мира по футболу в России

Сегодня пять комфортабельных машин отправились в Казань. Это предпоследняя партия. Всего в столицу Татарстана до середины июня поставят 139 красных автобусов. Техника соответствует мировым требованиям и одновременно может перевозить более 100 пассажиров. Транспорт укомплектован пандусами, кондиционерами и системой видеонаблюдения.

Поставки белорусских автобусов в Казань организованы с 2007 года. За это время в столицу Татарстана поставлено более 600 единиц пассажирской техники. Таким образом из всех машин, которые работают на рынке пассажирских перевозок в Казани, больше половины принадлежит минскому МАЗу.