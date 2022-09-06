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Белорусские банки подключатся к CIPS - китайскому аналогу SWIFT
Белорусские банки подключатся к китайскому аналогу SWIFT - национальной системе банковских переводов CIPS. Об этом рассказал журналистам первый вице-премьер Николай Снопков, сообщает БелТА.
Как отметил Николай Снопков, немаловажным элементом в сотрудничестве с Китаем станет подключение белорусских банков к национальной китайской системе банковских переводов CIPS. Первым к ней подключится Беларусбанк, а затем и другие финансовые учреждения.
"Это специальная система платежей, которая является альтернативой SWIFT", - пояснил первый вице-премьер.
В Беларуси также будут активно внедрять международную платежную систему UnionPay. Она была учреждена еще в 2002 году, инициаторами ее создания выступили Госсовет и Народный банк Китая.
Как планируется, в декабре Беларусбанк уже начнет выпускать платежные карты этой системы. "То есть карточки, которыми белорусы смогут рассчитываться внутри страны, в Китае и еще в более чем сотне стран мира", - сказал Николай Снопков.
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