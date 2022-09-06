Белорусские банки подключатся к CIPS - китайскому аналогу SWIFT

Белорусские банки подключатся к китайскому аналогу SWIFT - национальной системе банковских переводов CIPS. Об этом рассказал журналистам первый вице-премьер Николай Снопков, сообщает БелТА.

Как отметил Николай Снопков, немаловажным элементом в сотрудничестве с Китаем станет подключение белорусских банков к национальной китайской системе банковских переводов CIPS. Первым к ней подключится Беларусбанк, а затем и другие финансовые учреждения.

"Это специальная система платежей, которая является альтернативой SWIFT", - пояснил первый вице-премьер.

В Беларуси также будут активно внедрять международную платежную систему UnionPay. Она была учреждена еще в 2002 году, инициаторами ее создания выступили Госсовет и Народный банк Китая.