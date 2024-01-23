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Белорусские экспортеры расширяют географию поставок

Белорусские экспортеры укрепляют свои позиции не только на российском рынке. Внешняя торговля заметно диверсифицировалась в 2023 году.

Поставки в Азию выросли в 1,4 раза, здесь активно прибавляет китайский рынок, за три года продажи продовольствия увеличились втрое. Рост экспорта на латиноамериканский рынок - более чем в два раза.

Как отметили в Минэкономики, сейчас осваивается и новый для Беларуси Африканский регион. Базовые страны, с которых будут стартовать поставки, уже определены, так же как и конкретные товары.

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