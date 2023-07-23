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Алексей Ляхнович: Белорусские грузы идут через 19 российских портов
Сегодня мы задействовали 19 российских портов, ездим по разным регионам Российской Федерации. Об этом в интервью "Главному эфиру" рассказал первый замминистра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович.
"Это и коридор север-юг в сторону Астрахани, через Каспийское море. Это и порты Санкт-Петербурга, Черного и Азовского морей. Также мы перевозим грузы через сухопутный маршрут в сторону Китая. По итогам этого полугодия у нас сложилось порядка 6 млн тонн - это через порты, и порядка 1,5 млн через сухопутный маршрут на Китай", - такие цифры привел Алексей Ляхнович.
Первый заместитель министра подчеркнул, что с учетом логистики, ближе всего порты Санкт-Петербурга и Балтийского моря, поэтому это направление наиболее задействовано.
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