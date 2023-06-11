Белорусские интересы на рынках ЕАЭС, СНГ и Союзного государства на неделе обсуждали в Краснодарском крае

Успешно мы работаем и в Краснодарском крае. В этом регионе белорусские бренды считают легендарными. В итоге от идеи до готового проекта - 4 месяца. В конце ноября решили собирать комбайны вместе. В апреле открыли предприятие. Сегодня уже 10 машин. В планах новые сборки. Про них договорились на неделе во время визита нашей правительственной делегации в Сочи. Летняя столица России на три дня стала большой переговорной площадкой не только в рамках "двойки", но и по линии ЕАЭС и СНГ.

Каждое объединение роднит общность интересов по кооперации и создании своих брендов. Отличаются лишь скоростью реализации. Но многие промедления временные. Об этом говорили с трибун форумов. К активности подталкивают и санкции, и сама ситуация на мировых рынках. Сегодня рассчитывать можно только на проверенных партнеров. О белорусских интересах на рынках ЕАЭС, СНГ и Союзного государства - из Сочи наш корреспондент Светлана Лукьянюк.

Евразия будущего

В этом году Краснодарский край планирует сохранить лидерство в сельском хозяйстве. Названный когда-то всесоюзной житницей, регион держит эту марку. А первому в АПК, конечно, нужна качественная техника. Губернатор уже давно сделал свой выбор. И об этом говорил не раз нашему премьеру.

Трактор "Беларус" - он же легендарный. А теперь он не просто из Минска, он здесь, он наш, свой. Сервис здесь, обслуживание здесь, это в том числе и новый уровень с точки зрения обеспечения сельхозтехникой наших кубанских сельхозпроизводителей. Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края России

Наш трактор открыл дорогу и другой технике. Комбайн собрали уже на Кубани. Таких совместных машин пока десяток. Но это только начало. Размах-то куда шире. Закрыв потребности Краснодара, комбайны поедут в Волгоград, Ставрополье и Ростовский край. Одним словом, на весь юг России.

Емкость таких высокопроизводительных комбайнов порядка 100 единиц ежегодно. Поэтому мы на экспозиции представляем наши высокопроизводительные комбайны, которые будут аналогом или заменителем тех импортных машин, которые в свое время ушли или уходят с российского рынка. Начинаем мы с зерноуборочной техники, наших флагманских моделей - это GS12 и GS2124 (самый высокопроизводительный зерноуборочный комбайн, мощный). Павел Тиличенко, замдиректора центра маркетинга и рекламы ОАО "Гомсельмаш"

На переговорах открыли и новые проекты: по семенам, кукурузу уже экспортируем, предлагаем зерновую группу, есть интерес и к картофелю. Обсуждается и вопрос обмена племенным скотом. Это то, что касается АПК, но интересы не только в нем. Планируем открыть сборку лифтов и продолжаем стройки и очистку воды. Подробности мы узнали у нашего посла в России.





Учитывая, что к 2025 году должна быть в полном объеме реализована программа "Чистая вода", руководители обсуждали ряд проектов, которые реализует наше витебское предприятие "Полимерконструкция". Губернатор констатировал, что три проекта (водозабор, водоочистка, очистные сооружения) успешно реализованы. Сейчас два в работе. И вот прямо буквально на встрече три проекта были еще презентованы как продолжение успешности подхода именно в этой части. Они согласились, что нужно расширять уже географию, не ограничиваться только Краснодаром, но и расширять на другие города. Дорожники наши получили заказы в прошлом году на 33 км дорог, одна из важнейших федеральных трасс. Показали высокое качество. Регион доволен работой дорожников. И сейчас прорабатываются новые контракты. В российском пакете нашего Белавтодора Краснодарский край вошел в пятерку. Тут успешно у них все получается. Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России

А еще в Краснодаре уже ездит наш электробус. Долго тестировали, учитывая горную местность, смотрели, возьмет ли на ходу высоту. И наш доказал готовность ездить в летней столице России. А она на неделе жила в ритме большого диалога.

Главы правительств стран СНГ и ЕАЭС на неделе собрались в Сочи. Три дня длился переговорный марафон. На площадке научного парка "Сириус" говорили об интеграции и кооперации. Успехи в работе не только в цифрах, но и готовых продуктах, технику уже создаем сообща. Электробус, комбайн, легковые авто. Сегодня главное в Евразийском союзе и в СНГ - это финансовая независимость, технологический суверенитет и снятие всех барьеров и ограничений, движение по бесшовному пути товаров и услуг.

На это обратит особое внимание наш премьер на встрече президента России с главами правительств ЕАЭС и СНГ. Особое внимание цифровизации.

Один из важнейших аспектов этой задачи - это взаимное признание электронных цифровых подписей, без чего невозможно создание той самой экосистемы. Это простая и в то же время достаточно сложная задача, только ее решение позволит организовать трансграничный обмен электронными документами и признание их юридической силы. На площадке Союзного государства мы поставили себе целью такую работу завершить в текущем году. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Роман Головченко также призвал коллег по объединениям быстрее переходить от торгового союза к реализации сквозных кооперационных проектов. Тем более что в ЕАЭС уже есть и финансовые инструменты. И мы ими умело пользуемся. В прошлом году настойчиво предложили евразийский электробус. В этом его привезли в Сочи.

Локализации на 80 %. Но пока в основном за счет Беларуси и России. Мы же хотим, чтобы подключилась вся "пятерка". Осталось 20 % закрыть. Пока импортом.





15 % из оставшихся 20 приходится на дружественное нам страны - Турция, Китай. И лишь 5 % критического импорта, который представлен у нас на стенде как предложение к освоению странами-участниками, чтобы партнеры подключались к этому. В этом есть цель, т.е. не только реализация, но и совместное участие всех стран. Тарас Мурог, гендиректор ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш"

Заместитель министра промышленности Харитончик отмечает, что важно вовлечь все страны в кооперационное сотрудничество. Ведь каждому есть, что предложить для общего дела. И вместе легче сделать высококлассную модель и еще взамен импортных.

Задача стоит, чтобы на конкретном пилоте, на конкретном примере реализовать все эти подходы для целой отрасли, т.е. для электромобилестроения. А уже сам электробус - это как конкретный пример, на основании которого или с помощью которого этот проект продвигается. Мы этим пилотом всех призываем включаться в эту работу и заниматься локализацией и организацией производства недостающих узлов и компонентов. Дмитрий Харитончик, заместитель министра промышленности Беларуси

Пример активной работы в таком ключе - белорусско-российские проекты. Роман Головченко на евразийском конгрессе скажет, что важно гарантировать каждой стране ЕАЭС возможность реализовать свой проект. Не менее важна и независимость финансовой системы.

Евразийский экономический союз практически во взаиморасчетах уже перешел на национальные валюты. По товарным сделкам в I квартале текущего года мы вышли на показатель 89 % в национальных валютах, в том числе по марту цифра 90 %,. Поэтому мы говорим, что мы уже перешли на национальные валюты. Алексей Оверчук, заместитель председателя правительства России

В Содружестве в кооперации и интеграции движемся пусть не так быстро, но цифры показывают, рынок емкий. В прошлом году товарооборот Беларуси со странами СНГ - почти 50 миллиардов долларов (это 65 % нашей внешней торговли). В этом году рассчитываем на активность услуг. Подписано соглашение о зоне свободной торговли. К нему шли более 10 лет.





Указанное соглашение станет важным дополнением к существующим в СНГ зонам свободной торговли товарами. Таким образом мы формируем благоприятные условия для наших компаний по всей цепочке добавленной стоимости. На наш взгляд, соглашение получилось достойное, отражает общепринятые мировые подходы, практики, учитывает и более продвинутые договоренности, которые мы уже апробировали в рамках Евразийского экономического союза. Также важно, что мы предусмотрели возможность присоединения к соглашению любого другого государства. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси