Белорусские хлеборобы преодолели рубеж в два миллиона тонн зерна

Два миллиона тонн зерна. Белорусские хлеборобы преодолели новый рубеж. В лидерах по-прежнему Брестская область - на счету 665 000 тонн хлеба. И убрать здесь осталось всего треть площадей. Гродненский регион намолотил 530 000 тонн зерновых, Минский - 487 000. Активно включились в работу Витебская и Могилевская области. Ускорить темпы уборочной позволяет погода.