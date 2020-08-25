Белорусские компании нарастят экспорт в Красноярский край

Белорусские компании заинтересованы в экспорте продукции в Красноярский край. Во время бизнес-встречи в Белорусской торгово-промышленной палате представители двенадцати белорусских компаний и предприятий российского региона обсудили сотрудничество в сферах контейнерных железнодорожных перевозок, возможности наращивания экспорта белорусских продуктов питания, а также проектирования, монтажа и обслуживания индивидуальных тепловых пунктов, изготовления станций обезжелезивания воды.