Белорусские компании подписали документы о сотрудничестве на выставках в Дубае

Компании Беларуси и стран Ближнего Востока и Африки подписали документы о сотрудничестве на выставках в Дубае. Соглашения заключены накануне между несколькими белорусскими производителями продуктов питанияс бизнес-партнерами из Ближнего Востока и Африки.

О нюансах контрактов пока неизвестно. Однако стоит отметить, что Беларусь - традиционный участник продовольственных выставок на территории ОАЭ. В феврале на одной из них наша страна представили 25 предприятий пищевой промышленности. Они презентовали мясную и молочную продукцию, изделия из мяса птицы и яиц, бакалею и кондитерские изделия. Результатом стало заключение контрактов на 7 млн долларов с партнерами из 14 стран.