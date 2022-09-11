Белорусские компании помогут построить металлургический завод в Мурманской области - Чибис

Впервые с советского времени мы строим современный металлургический завод. Об этом в эксклюзивном интервью программе "Главный эфир" заявил губернатор Мурманской области России Андрей Чибис.

В рамках договоров к проекту привлекаются белорусские компании, белорусские строители. По его словам, это прочная основа и новый уровень взаимодействия между Республикой Беларусь и Российской Федерацией.

На неделе Президент Республики Беларусь озвучил, что перевалка экспортных грузов пойдет через Мурманск. Это очень важное знаковое событие, считает губернатор. Еще год назад, когда тема недружественных действий прибалтийских стран только начиналась, тогда уже Александр Лукашенко предложил работать через Мурманск. "После предметной отработки решение соответствующее принято. Мы уже с Кабинетом Министров Республики Беларусь и соответствующими партнерами детально это отрабатываем. Сегодня мы уходим абсолютно на новый уровень", - заключил он.

Говоря о перевалке грузов, губернатор отметил, что это коснется прежде всего удобрений и других экспортных грузов. "Уже выбраны две площадки. Осталось доработать детали, просчитать финансовые решения. Соответствующие документы готовятся, но это уже технологическая отработка, как это сделать, - сказал Андрей Чибис. - Принципиальное решение Президентом принято. За что я ему очень сильно благодарен".