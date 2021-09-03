Белорусские компании примут участие в выставке в Сирии

Белорусские компании примут участие в крупнейшей промышленной выставке в Сирии. Она откроется 29 сентября в Дамаске. Участие уже подтвердили МТЗ, МАЗ, Брестский электротехнический завод и другие предприятия. Помимо очного присутствия, будет работать и дистанционный формат, который позволит провести переговоры, не выезжая из Беларуси. Договориться о сотрудничестве и поставках можно будет при помощи видеосвязи.