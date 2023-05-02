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Белорусские компании приняли участие в многопрофильной выставке Zimbabwe International Trade Fair
Белорусские компании принимали участие в многопрофильной выставке в Зимбабве. Нашу страну представляли более десятка брендов. Организации презентовали свои продукты и услуги, а также искали новых партнеров в регионе Южной Африки.
Белорусскую экспозицию посетил и президент Зимбабве вместе с первой леди. Всего же в выставке поучаствовала 21 страна.
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