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Белорусские компании приняли участие в многопрофильной выставке Zimbabwe International Trade Fair

Белорусские компании принимали участие в многопрофильной выставке в Зимбабве. Нашу страну представляли более десятка брендов. Организации презентовали свои продукты и услуги, а также искали новых партнеров в регионе Южной Африки.

Белорусскую экспозицию посетил и президент Зимбабве вместе с первой леди. Всего же в выставке поучаствовала 21 страна.

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