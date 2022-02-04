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Белорусские машиностроители готовят технику к сертификации для продаж на зарубежные рынки

Минский тракторный завод готовит к сертификации технику для продаж на рынках ЕС и Евразийского экономического союза. Это модели тракторов "Беларус" мощностью до 215 лошадиных сил. Один из экспортных ориентиров - Россия, в прошлом году сюда поставили более 13 тысяч единиц техники. На рост экспорта в страну-соседку, а также на кооперацию с российскими предприятиями нацелены и заводы холдинга "АМКОДОР". Сегодня это более 130 моделей и модификаций техники. Есть и особые универсальные новинки. Это грейдер, бульдозер и экскаватор, востребованные в разных сферах экономики.

Среди заводов "АМКОДОР", которому в этом году 95, и одни из ведущих производителей Это предприятия в Дзержинске и Крупках, где выпускают, например посевные агрегаты и зерносушильные комплексы.


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