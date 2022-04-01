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Белорусские машиностроители готовятся представить продукцию на выставке "БелАгро" - что предложит Минская область

Отечественные машиностроители готовятся к международной выставке "БелАгро". В этом году агропромышленная неделя пройдет на площадках индустриального парка "Великий камень" с 7 июня. В эти же дни производители отгружают машины и агрегаты сельхозпредприятиям. Так, только Минская область заказала десятки 20-тонных полуприцепов завода "Амкодор-Семаш" из Дзержинска. Техника универсальная: перевозит и вносит на поля органику. Сейчас, кстати, это актуально для будущего сева кукурузы. Также среди новинок холдинга и объемные прицепы для перевозки рулонов с кормами или сеном.

Во время уборочной кампании он эффективно работает с телескопическим погрузчиком, который также имеется в номенклатуре наших предприятий. Грузоподъемность прицепа 12 тонн, но мы понимаем, что в зависимости от погоды, сено или солома имеют разный вес. Поэтому он спроектирован с запасом, поэтому 30 рулонов вмещается стандартных.
Сергей Юзефович, главный конструктор ОАО "Амкодор-Семаш", управляющая компания холдинга"
Отгрузка идет по всем регионам, так как посевная не дает о себе забыть. Отгружаем по 4-5 машин в день. Основные виды машин, которые идут сейчас в работу, это разбрасыватели минеральных удобрений и органических удобрений. Они очень востребованы и позволяют нашим аграриям качественно производить свои работы.
Александр Шарабайко, заместитель коммерческого директора ОАО "Амкодор-Семаш" - управляющая компания холдинга"

И, кстати, сейчас большинство районов Минской области приступило к севу ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. Среди них и пищевая пшеница для госзаказа. Всего же только яровыми в этом сезоне засеют более полумиллиона гектаров земель.

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