Белорусские машиностроители готовятся представить продукцию на выставке "БелАгро" - что предложит Минская область

Отгрузка идет по всем регионам, так как посевная не дает о себе забыть. Отгружаем по 4-5 машин в день. Основные виды машин, которые идут сейчас в работу, это разбрасыватели минеральных удобрений и органических удобрений. Они очень востребованы и позволяют нашим аграриям качественно производить свои работы.

Александр Шарабайко, заместитель коммерческого директора ОАО "Амкодор-Семаш" - управляющая компания холдинга"