3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Белорусские машиностроители готовятся представить продукцию на выставке "БелАгро" - что предложит Минская область
Отечественные машиностроители готовятся к международной выставке "БелАгро". В этом году агропромышленная неделя пройдет на площадках индустриального парка "Великий камень" с 7 июня. В эти же дни производители отгружают машины и агрегаты сельхозпредприятиям. Так, только Минская область заказала десятки 20-тонных полуприцепов завода "Амкодор-Семаш" из Дзержинска. Техника универсальная: перевозит и вносит на поля органику. Сейчас, кстати, это актуально для будущего сева кукурузы. Также среди новинок холдинга и объемные прицепы для перевозки рулонов с кормами или сеном.
Во время уборочной кампании он эффективно работает с телескопическим погрузчиком, который также имеется в номенклатуре наших предприятий. Грузоподъемность прицепа 12 тонн, но мы понимаем, что в зависимости от погоды, сено или солома имеют разный вес. Поэтому он спроектирован с запасом, поэтому 30 рулонов вмещается стандартных.
Отгрузка идет по всем регионам, так как посевная не дает о себе забыть. Отгружаем по 4-5 машин в день. Основные виды машин, которые идут сейчас в работу, это разбрасыватели минеральных удобрений и органических удобрений. Они очень востребованы и позволяют нашим аграриям качественно производить свои работы.
И, кстати, сейчас большинство районов Минской области приступило к севу ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. Среди них и пищевая пшеница для госзаказа. Всего же только яровыми в этом сезоне засеют более полумиллиона гектаров земель.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
В мире
Все
Более 65 человек погибли после израильского удара по больничному комплексу в секторе Газа - Al Jazee
На саммите G20 четко прослеживалось - мир требует уважения государств и отмены доминирования
В Украине снесли памятник Зое Космодемьянской
Зеленский подписал закон о лишении госнаград за поддержку России
Регионы
Все
Происшествия
Все