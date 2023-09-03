3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Белорусские нефтяники отмечают профессиональный праздник
Сегодня в нашей стране День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Свой профессиональный праздник белорусские нефтяники отмечают рядом знаковых достижений.
Открыто новое нефтяное месторождение - Восточно-Некрасовское - в Речицком районе. Там же обнаружили новую залежь полезных ископаемых на старом геологическом месторождении, где открытий не было с 2008 года. По данным экспертов, находка увеличит ресурсную базу компании как минимум на 600 тысяч тонн нефти. Останавливаться нефтяники не собираются. В стадии разработки Майско-Макеевская-Днепровская площадь.
Петр Повжик, заместитель гендиректора ПО "Белоруснефть":
За 5 лет мы пробурили 45 поисково-разведочных скважин, расположенных в Речицком, Светлогорском, Хойницком, Брагинском и Жлобинском районах. Итогом 5-летней работы является открытие 9 новых месторождений и 232 новых объектов разработки. В целом по результатам этого года мы приросли на около 200 месторождений. Нефть легкого, хорошего качества с высоким содержанием газового фактора, что увеличивает перспективы разработки новых месторождений.
Новая залежь природного газа обнаружена и на Метельном нефтегазоконденсатном месторождении в Западной Сибири, разработку которого белорусские сибиряки ведут около 6 лет. Успехи нефтяников играют важную роль в экономике Беларуси - это сырьевая безопасность и независимость страны.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Эта разработка сможет спасти жизнь: курсант УГЗ МЧС Беларуси изобрел новый ствол для пожаротушения
Игроки женского футбольного клуба "Минск" поделились эмоциями после общения с Александром Лукашенко
Глава МИД Беларуси предложил Евросоюзу современные пути решения миграционного кризиса
Первый снег в Беларуси остался только на фото в социальных сетях
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября