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Белорусские нефтяники отмечают профессиональный праздник

Сегодня в нашей стране День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Свой профессиональный праздник белорусские нефтяники отмечают рядом знаковых достижений.

Открыто новое нефтяное месторождение - Восточно-Некрасовское - в Речицком районе. Там же обнаружили новую залежь полезных ископаемых на старом геологическом месторождении, где открытий не было с 2008 года. По данным экспертов, находка увеличит ресурсную базу компании как минимум на 600 тысяч тонн нефти. Останавливаться нефтяники не собираются. В стадии разработки Майско-Макеевская-Днепровская площадь.

Петр Повжик, заместитель гендиректора ПО "Белоруснефть":
За 5 лет мы пробурили 45 поисково-разведочных скважин, расположенных в Речицком, Светлогорском, Хойницком, Брагинском и Жлобинском районах. Итогом 5-летней работы является открытие 9 новых месторождений и 232 новых объектов разработки. В целом по результатам этого года мы приросли на около 200 месторождений. Нефть легкого, хорошего качества с высоким содержанием газового фактора, что увеличивает перспективы разработки новых месторождений.

Новая залежь природного газа обнаружена и на Метельном нефтегазоконденсатном месторождении в Западной Сибири, разработку которого белорусские сибиряки ведут около 6 лет. Успехи нефтяников играют важную роль в экономике Беларуси - это сырьевая безопасность и независимость страны.

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