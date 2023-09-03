Белорусские нефтяники отмечают профессиональный праздник

Петр Повжик, заместитель гендиректора ПО "Белоруснефть":

За 5 лет мы пробурили 45 поисково-разведочных скважин, расположенных в Речицком, Светлогорском, Хойницком, Брагинском и Жлобинском районах. Итогом 5-летней работы является открытие 9 новых месторождений и 232 новых объектов разработки. В целом по результатам этого года мы приросли на около 200 месторождений. Нефть легкого, хорошего качества с высоким содержанием газового фактора, что увеличивает перспективы разработки новых месторождений.