3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Белорусские нефтяники установили новую рекордную планку бурения
Белорусские нефтяники установили новую рекордную планку бурения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на компанию"Белоруснефть".
Нового рекордного этапа достигла команда Светлогорского управления буровых работ. На производственном пути СУБРа зафиксирован семимиллионный метр проходки. Максимум зарегистрирован при работе буровой бригады мастера Сергея Радченко на скважине № 5 Гарцевского месторождения.
Это суммарный результат бурения бригады на территории Западной Сибири и Беларуси. "Так, в Западной Сибири подразделение работало с 1986 по 1991 год, где пройдено 1 596 184 м горных пород. В Беларуси коллектив трудится с 1966 года и продолжает работу в настоящее время. Результат этого периода - 5 403 816 м проходки", - пояснили в компании.
Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
Эксперт: В вопросе экологической безопасности необходима консолидация всего мирового сообщества
Благотворительность и встречи с коллективами - как проходит день депутата в избирательном округе на
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
В мире
Все
Великобритания может отправить войска в Украину, если Трамп сократит финансирование Киева
Генсек НАТО выступил за продолжение войны в Украине
Трамп сделал несколько назначений в свою новую администрацию: какая должность будет у Илона Маска?
Как Запад под видом климатической повестки лишает конкурентоспособности развивающиеся страны
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ