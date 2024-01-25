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Белорусские нефтяники установили новую рекордную планку бурения

Белорусские нефтяники установили новую рекордную планку бурения

Белорусские нефтяники установили новую рекордную планку бурения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на компанию"Белоруснефть".

Нового рекордного этапа достигла команда Светлогорского управления буровых работ. На производственном пути СУБРа зафиксирован семимиллионный метр проходки. Максимум зарегистрирован при работе буровой бригады мастера Сергея Радченко на скважине № 5 Гарцевского месторождения.

Это суммарный результат бурения бригады на территории Западной Сибири и Беларуси. "Так, в Западной Сибири подразделение работало с 1986 по 1991 год, где пройдено 1 596 184 м горных пород. В Беларуси коллектив трудится с 1966 года и продолжает работу в настоящее время. Результат этого периода - 5 403 816 м проходки", - пояснили в компании.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.

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