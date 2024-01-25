Белорусские нефтяники установили новую рекордную планку бурения

Это суммарный результат бурения бригады на территории Западной Сибири и Беларуси. "Так, в Западной Сибири подразделение работало с 1986 по 1991 год, где пройдено 1 596 184 м горных пород. В Беларуси коллектив трудится с 1966 года и продолжает работу в настоящее время. Результат этого периода - 5 403 816 м проходки", - пояснили в компании.