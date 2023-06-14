Новый рекорд по бурению скважин установили белорусские нефтяники

В компании "Белоруснефть" 14 июня установили новый рекорд в бурении. Специалисты Светлогорского управления буровых работ справились с задачей всего за 39,9 суток, пишет БЕЛТА.

По данным Центра геолого-технологического сопровождения бурения скважин НГДУ "Речицанефть", абсолютный на этот момент показатель по продолжительности бурения скважин для освоения нетрадиционных коллекторов достигнут на Речицком месторождении. С таким рекордом завершено бурение скважины №420. "Протяженность горизонтального участка по целевому интервалу составила 1,85 тыс. м. Фактическая глубина скважины 4 тыс. м", - пояснили на предприятии, уточнив, что при бурении использовали роторно-управляемую систему китайского производства.