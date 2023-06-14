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Новый рекорд по бурению скважин установили белорусские нефтяники
В компании "Белоруснефть" 14 июня установили новый рекорд в бурении. Специалисты Светлогорского управления буровых работ справились с задачей всего за 39,9 суток, пишет БЕЛТА.
По данным Центра геолого-технологического сопровождения бурения скважин НГДУ "Речицанефть", абсолютный на этот момент показатель по продолжительности бурения скважин для освоения нетрадиционных коллекторов достигнут на Речицком месторождении. С таким рекордом завершено бурение скважины №420. "Протяженность горизонтального участка по целевому интервалу составила 1,85 тыс. м. Фактическая глубина скважины 4 тыс. м", - пояснили на предприятии, уточнив, что при бурении использовали роторно-управляемую систему китайского производства.
В компании напомнили, что предыдущая рекордная цифра была зафиксирована 10 октября 2022 года. Тогда на бурение скважины №464g на Речицком месторождении потребовалось 43,1 суток. При этом протяженность горизонтального участка по целевому интервалу была несколько меньше.
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