Белорусские нефтяники установили рекорд масштабов СНГ

Открытие продуктивных отложений в нетрадиционных коллекторах открывает для нас новые возможности. Это вызов для нас, в том числе и возможность для того, чтобы получить дополнительный приток нефти, стремиться к стабилизации и росту добычи нефти в нашем регионе.

Петр Повжик, заместитель гендиректора ПО "Белоруснефть"