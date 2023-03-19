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Белорусские нефтяники установили рекорд масштабов СНГ

Абсолютный рекорд белорусских нефтяников. На Речицком месторождении проведен гидроразрыв пласта по методике "плаг энд пэф" - в 34 стдии (степень интенсивности максимальная в масштабах СНГ). Технология позволяет добывать "трудную нефть". В скважину закачали специальную жидкость, объем - более 10 олимпийских бассейнов. Так, под давлением в подземных пластах образуются трещины и открывается доступ к сырью. На участке, где производилась операция, уровень нефтедобычи увеличится в разы. В планах - получить здесь 150 тысяч тонн черного золота до конца года.

Открытие продуктивных отложений в нетрадиционных коллекторах открывает для нас новые возможности. Это вызов для нас, в том числе и возможность для того, чтобы получить дополнительный приток нефти, стремиться к стабилизации и росту добычи нефти в нашем регионе.
Петр Повжик, заместитель гендиректора ПО "Белоруснефть"

Добыча труднодоступной нефти - вклад в сырьевую независимость страны, а также развитие экспортного потенциала. Технология востребована за рубежом. Есть планы применить ее в России.

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