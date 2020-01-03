Новополоцкий "Нафтан"и Мозырский НПЗ продолжают работать на накопленных в декабре запасах сырья, сообщили в Белнефтехиме. Правда, загрузка предприятий снижена до минимально возможного уровня. Контракт на поставку российской нефти в нашу страну пока не подписан. Стороны не могут договориться о ценах, тарифах на транзит, компенсации за налоговый маневр. Белоруснефть заявляет, что дефицита топлива в Беларуси не ожидается, ажиотажа на заправках нет.



Накануне Президент Беларуси дал поручение обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти в страну из альтернативных источников. Прежде всего железнодорожным транспортом из портов на Балтике. Рассматриваются и другие варианты.



