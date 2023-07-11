Белорусские предприятия на "Иннопроме" уже заключили контракты на $190 млн

Беларусь и Россия будут активнее сотрудничать в авиастроении. У нас в стране работают крупные авиаремонтные предприятия, например, Минский завод гражданской авиации и Барановичский авиазавод. Их опыт высоко оценивают российские коллеги. Об этом заявил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров на форуме, который прошел в Екатеринбурге на полях "Иннопрома". Белорусы уже поставляют узлы и агрегаты для российской авиации. Но в планах совместная сборка.