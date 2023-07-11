ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Белорусские предприятия на "Иннопроме" уже заключили контракты на $190 млн

Беларусь и Россия будут активнее сотрудничать в авиастроении. У нас в стране работают крупные авиаремонтные предприятия, например, Минский завод гражданской авиации и Барановичский авиазавод. Их опыт высоко оценивают российские коллеги. Об этом заявил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров на форуме, который прошел в Екатеринбурге на полях "Иннопрома". Белорусы уже поставляют узлы и агрегаты для российской авиации. Но в планах совместная сборка.

Речь идет о белорусско-российской сборке двухмоторного самолета малой авиации. И как стало известно, на данный момент сумма подписанных контрактов на "Иннопроме" у белорусских предприятий 190 миллионов долларов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все