Белорусские предприятия на выставке в Дубае заключили договоры более чем на $4 млн

Белорусские предприятия на выставке пищевой промышленности Gulfood в Дубае заключили договоры на более чем 4 миллиона долларов. Укрепить свои позиции на рынках других стран и подтвердить высокое качество продукции приехали представители 12 наших компаний. Они смогли расширить географию экспорта и договорились о поставках в Саудовскую Аравию, Кувейт, Индию, Казахстан, Узбекистан и другие государства. Отметим, в выставке приняли участие более 5 тысяч компаний из 125 стран.