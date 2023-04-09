Белорусские предприятия по добыче торфа готовятся к сезону - в планах заготовить 2 млн 300 тыс. т.

Традиционно сезон по добыче торфа начнется в конце апреля - начале мая. По словам энергетиков, в планах этого года заготовить 2 миллиона 300 тысяч тонн природного "черного золота". Сейчас завершают подготовку техники, а также самих полей. Так, одно из старейших предприятий отрасли - Торфобрикетный завод в поселке Усяж Смолевичского района производит ежемесячно семь тысяч тонн брикетов. Продукция востребована как в частных домовладениях, так и в системе ЖКХ. Запасы, которые накопили за прошлое лето, благодаря технологии заготовки, перезимовали в оптимальных условиях прямо на полях. Оттуда торф постепенно отгружают на круглогодичную переработку.

Отметим, в структуре производственного объединения "Белтопгаз" (а это 15 организаций страны) более 6 тысяч гектаров земель торфяных месторождений. С учетом их ежегодного выбытия специалисты отрасли намерены освоить 650 новых полей.