Белорусские предприятия по добыче торфа готовятся к старту сезона - в планах заготовить 2,3 млн т

Традиционно он начинается в конце апреля - начале мая. В этом году в планах заготовить 2,3 млн т природного черного золота. Сейчас завершают подготовку техники, а также самих полей. Так, одно из старейших предприятий отрасли - торфобрикетный завод в поселке Усяж Смолевичского района изготавливает ежемесячно 7 тыс. т брикета. Продукция востребована как в частных домовладениях, так и в системе жилищно-коммунального хозяйства. Объемы, которые запасли за прошлое лето, благодаря технологии заготовки, перезимовали в оптимальных условиях просто на полях. Оттуда торф постепенно отгружают на круглогодичную переработку.