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Белорусские предприятия по добыче торфа готовятся к старту сезона - в планах заготовить 2,3 млн т
Традиционно он начинается в конце апреля - начале мая. В этом году в планах заготовить 2,3 млн т природного черного золота. Сейчас завершают подготовку техники, а также самих полей. Так, одно из старейших предприятий отрасли - торфобрикетный завод в поселке Усяж Смолевичского района изготавливает ежемесячно 7 тыс. т брикета. Продукция востребована как в частных домовладениях, так и в системе жилищно-коммунального хозяйства. Объемы, которые запасли за прошлое лето, благодаря технологии заготовки, перезимовали в оптимальных условиях просто на полях. Оттуда торф постепенно отгружают на круглогодичную переработку.
К сезону добычи торфа 2023 года мы фактически готовы. Провели все работы по ремонту полей. 31 марта проведен гостехосмотр, а это 35 единиц техники, включая 7 погрузчиков "Амкодор". Торфобрикеты как вид топлива широко используются в частном хозяйстве, домашнем. Также используются в промышленных масштабах. Это большие котельные. В частности, в городе Жодино ТЭЦ использует наше топливо в виде торфяных брикетов.
В структуре производственного объединения "Белтопливогаз" (а это 15 организаций страны) более 6 тыс. га земель торфяных месторождений. С учетом их ежегодного выбытия специалисты отрасли планируют освоить 650 новых полей.
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