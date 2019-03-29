ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Белорусские предприятия представили продукцию на выставке Agro Food в Лагосе

Более 20-ти белорусских предприятий и организаций представили свою продукцию на международной выставке Agro Food. Она завершилась накануне в столице Нигерии. В Лагос приехали гости из 24-х стран. На выставке работали национальные павильоны Германии, Италии, Китая, Турции, Франции и Швейцарии. В нашей экспозиции были не только продукты питания или пищевые ингредиенты, но и научные разработки, а также сельхозтехника. Ряд предприятий уже работает на африканском рынке, другие нашли деловых партнеров в ходе выставки. К слову, Нигерия обладает крупнейшей экономикой на континенте. Для Беларуси она является окном в регион Западной Африки.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все