Белорусские предприятия примут участие в крупнейшей сельскохозяйственной выставке в Сербии. Она откроется 18 сентября. Наши предприятия представят химическую продукцию, сельскохозяйственную технику, шины, а также молочные продукты. В рамках выставки также запланирована презентация промышленного потенциала Беларуси. Ожидается, что мероприятие посетят десятки тысяч специалистов из различных регионов Европы и Азии.