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Белорусские предприятия примут участие в крупнейшей сельскохозяйственной выставке в Сербии
Белорусские предприятия примут участие в крупнейшей сельскохозяйственной выставке в Сербии. Она откроется 18 сентября. Наши предприятия представят химическую продукцию, сельскохозяйственную технику, шины, а также молочные продукты. В рамках выставки также запланирована презентация промышленного потенциала Беларуси. Ожидается, что мероприятие посетят десятки тысяч специалистов из различных регионов Европы и Азии.
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