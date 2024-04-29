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Белорусские предприятия приняли участие в выставке Zimbabwe International Trade Fair

Белорусские предприятия участвовали в крупнейшей многоотраслевой выставке в Зимбабве. Экспозиция Made in Belarus была ключевым звеном в программе посещения правительства этой страны и профильных делегаций. БелАЗ представил разработки и решения в производстве карьерных самосвалов и услуги по сопровождению и техническому обслуживанию тяжелой техники. Белгосуниверситет ознакомил с программами обучения и профильными мероприятиями для иностранных студентов. Белорусские представители также принимали участие в бизнес-встречах с иностранными партнерами.

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