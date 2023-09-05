Белорусские предприятия работают над расширением фирменной торговли

Так, в торговом центре "Столица" накануне открылся магазин столичной кондитерской фабрики. Здесь, помимо самой продукции, расположена кофейня и зона ручной работы, где можно будет заказать мастер-класс по производству шоколада. Это свежее решение для того, чтобы покупатель провел в магазине больше времени.