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Белорусские предприятия работают над расширением фирменной торговли

Белорусские предприятия работают над расширением фирменных продаж.

Так, в торговом центре "Столица" накануне открылся магазин столичной кондитерской фабрики. Здесь, помимо самой продукции, расположена кофейня и зона ручной работы, где можно будет заказать мастер-класс по производству шоколада. Это свежее решение для того, чтобы покупатель провел в магазине больше времени.

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