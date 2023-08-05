Белорусские предприятия увеличивают долю выпускаемой инновационной продукции. Наши товары хорошо знают везде, а теперь ждут и в азиатских странах. Логистические цепочки выстроены. Есть и чем покорять новых партнеров. Мини-заводы по производству древесного угля, скоростные лифты для небоскребов, а еще мороженое без сахара уже осваивают наши промышленники. Андрей Ястребов подробнее.

С конвейеров могилевского завода лифтового машиностроения в месяц сходит более тысячи единиц продукции. Что, кстати, позволяет полностью обеспечить не только отечественный рынок (наши лифты и в домах, и в больницах, бизнес-центрах - всего порядка 150 базовых моделей). География экспорта расширяется.



Намного реальнее стали те планы, которые мы разрабатывали совместно с регионами с каждым регионом Российской Федерации. География поставок - от Калининграда до Владивостока. Увеличиваем продажи и в Казахстан, и в Армению, и в Киргизию. Антон Бельский, заместитель гендиректора ОАО "Могилевлифтмаш"



Изменилась и тактика - теперь Лифтмаш не только в госпрограммах по замене лифтов, но и нового строительства, с прицелом на небоскребы - рассказывает конструктор Александр Матвейчев.



Главное, что мы сделали за этот год, мы освоили новую линейку пассажирских лифтов со скоростью движения кабины 2,5 м/с. Могут устанавливаться до высот подъема 130 метров.

Сейчас работают над новым сегментом - лифты со скоростью 4 м/с. И повышенной грузоподъемности до 2 тонн. Они придут туда, где раньше были представлены европейские производители.

Кстати, удалось загрузить работой и вошедшие в холдинг Лифтмаша производственные площадки в Могилеве и Бегомле. В том числе наладить выпуск совершенно новых электродвигателей. Не только для лифтов, но и белорусских электробусов.



Выпускаем двигатели для белорусских станкостроителей. Их используют для вентиляционных систем. Занимаемся освоением тяговых двигателей, они идут на наши предприятия - Коммунмаш, МАЗ, для выпуска мини-грузовиков. Нелли Максимовцова, ведущий инженер-технолог цеха сборки электродвигателей ОАО "Могилевлифтмаш"



Сваренный при температуре в 1200 градусов расплав заливают в центрифугу. На скорости 800 оборотов в минуту происходит кристаллизация, превращение в металлическую гильзу-цилиндр. О разработке, на реализацию которой ушло всего три месяца, с гордостью рассказывает директор предприятия Александр Бодяко. Для примера - в других странах на это уходят годы. А еще свои станки.



Продукция всей гильзо-поршневой группы. Без нее не обходятся отечественная железная дорога, российское судостроение. За несколько санкционных лет удалось увеличить объемы производства в 3,5 раза. Расширить географию поставок до Африки.



Последние события востребованность только повысили. Наша продукция поставляется на сборочные конвейеры практически всех машиностроительных заводов постсоветского пространства. Спрос непрерывно растет. Александр Бодяко, директор УЧНПП "Технолит"



Уже есть интерес и к новому перспективному проекту. Это печи по производству древесного угля. Экологически чистая технология, которой еще предстоит сказать свое слово на мировом рынке. Первые комплексы уже в сборке.



А в этих цехах рождается знаменитая на весь мир белорусская молочка. 2 тысячи тонн сырья ежедневно перерабатывает главный молочный холдинг Могилевского региона. В ассортименте уже 280 наименований продукции. Будет больше. Благодаря современному оборудованию и своим инновационным разработкам.



Уже в текущем году мы планируем этот процент поднять более, чем в два раза. Уже запустили в производство сметану, инновационную сметану с повышенным содержанием белка. Планируем выпуск мороженного без сахара. Совершенно новая наша разработка - те самые конфеты из сухого молока. Екатерина Казаченко, главный технолог молокоперерабатывающего предприятия

