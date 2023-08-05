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Белорусские предприятия увеличивают долю выпускаемой инновационной продукции
Белорусские предприятия увеличивают долю выпускаемой инновационной продукции. Наши товары хорошо знают везде, а теперь ждут и в азиатских странах. Логистические цепочки выстроены. Есть и чем покорять новых партнеров. Мини-заводы по производству древесного угля, скоростные лифты для небоскребов, а еще мороженое без сахара уже осваивают наши промышленники. Андрей Ястребов подробнее.
С конвейеров могилевского завода лифтового машиностроения в месяц сходит более тысячи единиц продукции. Что, кстати, позволяет полностью обеспечить не только отечественный рынок (наши лифты и в домах, и в больницах, бизнес-центрах - всего порядка 150 базовых моделей). География экспорта расширяется.
Намного реальнее стали те планы, которые мы разрабатывали совместно с регионами с каждым регионом Российской Федерации. География поставок - от Калининграда до Владивостока. Увеличиваем продажи и в Казахстан, и в Армению, и в Киргизию.
Изменилась и тактика - теперь Лифтмаш не только в госпрограммах по замене лифтов, но и нового строительства, с прицелом на небоскребы - рассказывает конструктор Александр Матвейчев.
Главное, что мы сделали за этот год, мы освоили новую линейку пассажирских лифтов со скоростью движения кабины 2,5 м/с. Могут устанавливаться до высот подъема 130 метров.
Сейчас работают над новым сегментом - лифты со скоростью 4 м/с. И повышенной грузоподъемности до 2 тонн. Они придут туда, где раньше были представлены европейские производители.
Кстати, удалось загрузить работой и вошедшие в холдинг Лифтмаша производственные площадки в Могилеве и Бегомле. В том числе наладить выпуск совершенно новых электродвигателей. Не только для лифтов, но и белорусских электробусов.
Выпускаем двигатели для белорусских станкостроителей. Их используют для вентиляционных систем. Занимаемся освоением тяговых двигателей, они идут на наши предприятия - Коммунмаш, МАЗ, для выпуска мини-грузовиков.
Сваренный при температуре в 1200 градусов расплав заливают в центрифугу. На скорости 800 оборотов в минуту происходит кристаллизация, превращение в металлическую гильзу-цилиндр. О разработке, на реализацию которой ушло всего три месяца, с гордостью рассказывает директор предприятия Александр Бодяко. Для примера - в других странах на это уходят годы. А еще свои станки.
Продукция всей гильзо-поршневой группы. Без нее не обходятся отечественная железная дорога, российское судостроение. За несколько санкционных лет удалось увеличить объемы производства в 3,5 раза. Расширить географию поставок до Африки.
Последние события востребованность только повысили. Наша продукция поставляется на сборочные конвейеры практически всех машиностроительных заводов постсоветского пространства. Спрос непрерывно растет.
Уже есть интерес и к новому перспективному проекту. Это печи по производству древесного угля. Экологически чистая технология, которой еще предстоит сказать свое слово на мировом рынке. Первые комплексы уже в сборке.
А в этих цехах рождается знаменитая на весь мир белорусская молочка. 2 тысячи тонн сырья ежедневно перерабатывает главный молочный холдинг Могилевского региона. В ассортименте уже 280 наименований продукции. Будет больше. Благодаря современному оборудованию и своим инновационным разработкам.
Уже в текущем году мы планируем этот процент поднять более, чем в два раза. Уже запустили в производство сметану, инновационную сметану с повышенным содержанием белка. Планируем выпуск мороженного без сахара. Совершенно новая наша разработка - те самые конфеты из сухого молока.
Белорусская молочка пришлась по вкусу покупателям многих стран. Индонезия, Китай, Вьетнам. Порядка 70 % продукции отправляется на экспорт. Тот самый случай, когда санкциями вкус не испортили - наоборот, научили ценить качественный продукт и партнерские связи.
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