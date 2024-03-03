Белорусские предприятия заключили ряд контрактов на выставке в Дубае

Белорусские производители заявили об успешной работе на международной выставке Gulfood 2024 в Дубае. Как отмечает Белинтерэкспо, в рамках форума отечественные предприятия увеличили пул партнеров из западноевропейских стран, ближнего и дальнего зарубежья.

Экспозиция "Сделано в Беларуси" заняла центральное место в главном павильоне выставки. Состоялось свыше 4 тысяч деловых встреч и переговоров с иностранными партнерами. Всего же выставку посетили более 130 тысяч человек из 195 стран мира.