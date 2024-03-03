ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Белорусские предприятия заключили ряд контрактов на выставке в Дубае

Белорусские производители заявили об успешной работе на международной выставке Gulfood 2024 в Дубае. Как отмечает Белинтерэкспо, в рамках форума отечественные предприятия увеличили пул партнеров из западноевропейских стран, ближнего и дальнего зарубежья.

Экспозиция "Сделано в Беларуси" заняла центральное место в главном павильоне выставки. Состоялось свыше 4 тысяч деловых встреч и переговоров с иностранными партнерами. Всего же выставку посетили более 130 тысяч человек из 195 стран мира.

Также с участием белорусских компаний в апрельском календаре значатся сразу 2 экспозиции и на Африканском континенте. Алжир соберет крупнейших производителей пищевой промышленности, а в Зимбабве белорусские компании готовятся презентовать помимо продуктов товары легпрома, технику, медпрепараты, стройматериалы ряд других позиций.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все