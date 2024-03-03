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Белорусские предприятия заключили ряд контрактов на выставке в Дубае
Белорусские производители заявили об успешной работе на международной выставке Gulfood 2024 в Дубае. Как отмечает Белинтерэкспо, в рамках форума отечественные предприятия увеличили пул партнеров из западноевропейских стран, ближнего и дальнего зарубежья.
Экспозиция "Сделано в Беларуси" заняла центральное место в главном павильоне выставки. Состоялось свыше 4 тысяч деловых встреч и переговоров с иностранными партнерами. Всего же выставку посетили более 130 тысяч человек из 195 стран мира.
Также с участием белорусских компаний в апрельском календаре значатся сразу 2 экспозиции и на Африканском континенте. Алжир соберет крупнейших производителей пищевой промышленности, а в Зимбабве белорусские компании готовятся презентовать помимо продуктов товары легпрома, технику, медпрепараты, стройматериалы ряд других позиций.
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